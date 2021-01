Onenigheid over geel snellaadstation in Weststellingwerf

Hûs en Hiem vindt dat de felle gele kleur van het tankstation niet in het open landschap past. De fracties van GroenLinks en D66 vinden dat het nergens over gaat. Ze willen praten over de rol van de welstandscommissie. Wethouder Hanneke Zonderland wil dat wel, maar dan in provinciaal verband, omdat alle gemeenten werken met Hûs en Hiem. Ze wil daar als Weststellingwerf niet zo maar alleen uitstappen.