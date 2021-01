Zwaardvissen en huizenhoge golven, maar de roeivrouwen zijn op koers voor winst

Wanneer we op dinsdagochtend bellen met de vrouwen, hebben ze net een zware nacht achter de rug. "Het is een wilde zee, met veel golven die van veel kanten op ons afkomen." Dat vertelt Iris Noordzij, uit Raard. Ze is één van de drie Friezen aan boord. In de nacht is er veel water op het dek van de boot gekomen, hier zat ook veel regenwater bij. "Er zit geen droge draad aan het lichaam." Maar ondanks de slechte nacht, blijven de vrouwen opgewekt. "Over het algemeen gaat het ontzettend goed, we zijn allemaal nog gezond en hebben er allemaal zin aan."

De roeisters zijn al over de helft van hun monsterrace. Een ware uitputtingsslag, al valt het in sommige opzichten nog mee. "Het is twaalf uren roeien op een dag, en in het begin denk je wel bij jezelf, kan het lichaam dit aan?" Maar blijkbaar kan het. "We hebben geen spierpijn meer." Wel hebben de vrouwen last van blauwe plekken.

Strijd om de winst

De roeitocht is een wedstrijd, en de Atlantic Dutchesses strijden op dit moment voornamelijk met een mannenboot: For a Fitter Planet uit Engeland. De boten zijn al langere tijd in een nek-aan-nek-race verwikkeld. De ene keer liggen de vrouwen voor, de andere keer de mannen. "We hebben ze gisteren in gehaald, en we zijn van plan om hen achter ons te laten. Er zijn zelfs in de organisatie weddenschappen ontstaan of we het zullen winnen van de mannen of niet."

Huizenhoge golven

De vier vrouwen zijn in hun boot volledig alleen, en moeten met z'n vieren de uitdagingen aangaan. Vooral de golven zorgen nog wel eens voor imponerende momenten. "De golven kunnen wel zo hoog zijn als een huis. Golven van zeven of acht meter hebben we al gehad, misschien wel hoger." De roeisters zijn echter niet bang, volgens hen is het een kwestie van op tijd de kabine in gaan, en het deurtje dicht doen.

Daarnaast is de nacht een zware klus: "We zien overdag de lucht en wolken, maar zo nu en dan in de nacht zien we helemaal niets. Er is geen maan, en je weet niet waar het water eindigt en de lucht begint. Dus dan is het een beetje op de gok roeien."

Twee andere deelnemers aan de wedstrijd hebben te maken gehad met aanvallen van zwaardvissen. Noordzij is daar echter niet bang voor, al maakt het wel indruk. "Het zijn er nu vier boten in acht jaar (die zijn aangevallen), en daarvoor hebben we ook reparatiesets mee." En er is steun van de organisatie mocht het echt misgaan.

Op koers

De Atlantic Dutchesses hadden bij het begin van de race twee doelen: een wereldrecord roeien en eerste worden bij de vrouwen. Het record zit er helaas niet meer in, vooral vanwege een harde wind. Maar het tweede doel ligt nog altijd binnen de mogelijkheden. Ze verwachten op de 22ste of de 23ste aan te koemn in Antigua en Barbuda in West-Indië.