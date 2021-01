Hoofdverdachte wapenhandelzaak Oosterwolde blijft voorlopig vastzitten

De hoofdverdachte zegt zelf dat zijn rol klein was, aldus verslaggever Auke Zeldenrust, die voor Omrop Fryslân aanwezig was bij de zitting. De hoofdverdachte zegt zijn vrouw en kinderen te missen, en wil graag worden vrijgelaten in afwachting van het proces. Volgens de hoofdverdachte zou het Openbaar Ministerie last hebben van tunnelvisie: ze wilden hem graag hebben en daarom zou hij zijn opgepakt.

Strenge voorwaarden

Voor het vrijlaten van verdachten in afwachting van het proces wordt gekeken naar de rol die de verdachte heeft gespeeld en hoe groot de kans op herhaling is.

Zo zitten twee van de vier verdachten die dinsdag tot nu to zijn verhoord in de gevangenis, maar mogen de derde en vierde verdachte hun proces in vrijheid, onder stenge voorwaarden, afwachten. Die voorwaarden zijn onder andere dat ze altijd beschikbaar moeten zijn voor de politie, geen strafbare feiten mogen begaan en ze mogen geen contact opnemen met de medeverdachten.

Volgende zittingsdatum onzeker

De volgende zitting van de rechtzaak is in april, maar de kans dat de zaak dan inhoudelijk wordt behandeld, is volgens Zeldenrust niet groot. Zo staat de datum voor die zitting nog niet vast, worden er in januari en februari nog getuigen gehoord en is het bovendien een dik dossier dat nog moet worden doorgespit.