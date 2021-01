FNP Leeuwarden: gemeente moet meer stroom opwekken met aardwarmte

De plannen, samengevat in de Energie Agenda Gemeente Leeuwarden, worden komende week gepresenteerd door het college van B. en W. Daarin staat dat de opkomst van aardwarmte bepalend is. Maar het gaat dan alleen over een zoektocht naar aardwarmte voor ziekenhuis MCL en een aantal bedrijven, stelt de FNP.

De partij heeft eerder een motie ingediend met het verzoek aan het college om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het opwekken van warmte en elektriciteit uit aardwarmte in ultradiepe aardlagen. Die motie werd door de raad aangenomen.

Windmolens overbodig

Over het opwekken van elektriciteit uit aardwarmte wordt in de hele 'Energie Agenda' niet gesproken, volgens de FNP. Dat is een grote misser, vindt de partij. Door wel elektriciteit uit diepe aardwarmte te halen zijn hoge windmolens in het Friese landschap overbodig.

Terugleveren aan elektriciteitsnet problematisch

"Er liggen momenteel veel aanvragen van ondernemers, maar ook van particulieren die al langere tijd zonnepanelen op hun bedrijf, boerderij, ligboxstal of woonhuis willen hebben. Maar de infrastructuur om energie terug te kunnen leveren is in de gemeente Leeuwarden en vooral in de buitengebieden nog lang niet op orde", zo schrijft de FNP .