Schiermonnikoog en Ameland beheren CO2-fonds Wagenborg

Rederij Wagenborg heeft een CO2-compensatiefonds in het leven geroepen om de uitstoot van het reizen met de veerdienst te compenseren. De rederij steekt minstens 30.000 euro per jaar in het fonds. Eilanders kunnen in januari voorstellen indienen voor projecten die uit het fonds kunnen worden gefinancierd. De dorpsbelangen beoordelen de projecten.