Flinke schade bij ongeluk op A7 bij Tjalleberd

Eén rijstrook is vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten. Eén persoon is in de ambulance gecontroleerd op eventuele verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren en of er iemand naar het ziekenhuis is afgevoerd, is niet duidelijk.

Automobilisten uit de richting van Drachten moeten rekening houden met lichte vertraging. Een berger voert de twee beschadigde auto's af.