Hackproblemen opgelost, Damstra Driezum kan weer monteurs inplannen

Zo had installatiebedrijf Damstra in Driezum bijvoorbeeld geen toegang meer tot de agenda. Het was toen niet meer duidelijk waar de monteurs heen moesten voor een klus.

De systemen konden maandag in de loop van de dag weer opgestart worden. Momenteel werkt alles weer zoals het moet.

Directeur Behage van Accent weet nog niet hoe groot de schade is en wie er achter de aanval zat of zaten. Niet alleen zijn bedrijf werd getroffen, ook andere bedrijven hebben er last van gehad, volgens Behage.