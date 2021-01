Boormachine verstoort behandeling wapenhandelzaak Oosterwolde; rechter boos

Rechter Cees Post was laaiend. "Dit is een megaproces. Er hebben zoveel mensen hard gewerkt aan de voorbereiding. Er wordt nu gestopt met boren", zo zei de rechter.

Toen de werkzaamheden toch doorgingen, belde Post met de directeur van de gevangenis in Hoogvliet. De directeur bood zijn excuses aan, waarna het proces verderging. De verdachte was zelf verbaasd. "Er wordt hier nooit geboord. En precies op dit moment wel. Dat is heel gek", zei hij vanuit zijn cel.

In de grote wapenhandelzaak moeten dinsdag veertien verdachten voorkomen. Het gaat om een pro-formazaak. De hoofdverdachte liet bij een eerdere zitting verstek gaan omdat hij 'geen zin' had om op de zitting te verschijnen. De man is zeer ontevreden over het feit dat hij geen toegang heeft tot z'n eigen strafdossier.