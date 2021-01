Plaatselijk belangen Achtkarspelen boos om afblazen wandelpadenplan

"Wij hebben alles in overleg met de gemeente gerealiseerd. Het doet pijn dat het plan is geschrapt, terwijl wij van niets wisten", vervolgt De Haan. "Ieder dorp heeft zijn best gedaan en inbreng gehad. Dat er nu een streep doorheen is gehaald en dat wij daar met een omweg achter moeten komen, vinden wij niet kunnen."

De plaatselijk belangen hopen op een reactie van de gemeente waarin ze toegeven dat ze verkeerd hebben gehandeld en willen graag met hen in gesprek. "Op deze manier aan de kant worden gezet, vind ik schandalig. Het raakt mij heel erg."