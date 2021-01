Burgemeester Agricola van Dantumadiel genomineerd voor World Mayor Prize

Criteria voor de prijs zijn moed, ijver en integriteit. De prijs staat dit jaar in het kader van de coronapandemie. In totaal zijn er 81 burgemeesters uit 38 landen genomineerd. Andere genomineerden zijn burgemeesters van wereldsteden zoals Milaan, Mexico City, Amsterdam en Mannheim.

Maar hoe komt een burgemeester van een relatief kleine gemeente als Dantumadiel daartussen? "Het was voor mij ook een verrassing", legt Agricola uit. "Het komt door Rob Hoogland, columnist van De Telegraaf."

Coronabesmettingen

Hoogland vond het opmerkelijk dat de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, ook was genomineerd, omdat er in Amsterdam toch veel coronabesmettingen zijn en zijn geweest. "Hij zag dat in Nederland Dantumadiel eruit sprong, met een laag aantal besmettingen. Toen zei hij: voor mij is Klaas Agricola de man die hiervoor moet worden genomineerd. Zo is het aan het rollen gekomen."

De World Mayor Prize wordt uitgereikt door de City Mayors Foundation, een internationale denktank over lokaal bestuur van professionals uit Europa, de Verenigde Staten en Azië. Het gaat om een open lijst: iedereen kan een burgemeester nomineren.

"Voor de inwoners"

Agricola beschouwt de nominatie niet alleen als een verdienste voor zichzelf. "Het is voor alle inwoners van Dantumadiel, want zij hebben er met elkaar voor gezorgd dat het aantal besmettingen zo laag was", verklaart Agricola. "Als burgemeester ben je het gezicht van de gemeente, maar het is aan de inwoners te danken."

Agricola ziet de nominatie als een opsteker voor de gemeente. "Het is mooi dat Dantumadiel als een van de kleinere gemeenten van Fryslân toch in de spotlight komt. Dat gebeurt meestal alleen bij de grote gemeenten. Dan is het mooi dat de aandacht wordt gevestigd op kleinere gemeenten."

Heel actief campagne gevoerd, heeft Agricola niet. "Ik wil mijzelf niet al te veel op de borst kloppen. Als mensen mij daarin willen steunen, dan laat ik dat aan hen over. Maar zelf actief campagne voeren, hoeft voor mij niet. Ik wacht gewoon af wat eruit komt."