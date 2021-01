'Onder de klokslag van Franeker': plakboek over Franeker geschiedenis

De titel van het boek, Onder de klokslag van Franeker, wijst op het feit dat het niet alleen om Franeker gaat, maar ook om de omliggende dorpen die in het verleden het beieren van de klok van Franeker konden horen. Dus ook bijvoorbeeld Sexbierum, Firdgum, Schalsum, Menaam en Slappeterp. De klok staat ook in het stadswapen van Franeker en het speelde een belangrijke rol in het leven van de Franeker burgers.

Albert Heijn

Het initiatief voor het boek kwam bij de Albert Heijn aan de Leeuwarderweg vandaag, maar het boek is samengesteld door een werkgroep die is opgezet door Historisch Centrum Franeker. Het samenstellen heeft ongeveer een halfjaar geduurd en is grotendeels door negen man opgepakt. Het begon rond februari, tijdens de eerste lockdown. Tot september is de groep ermee in de weer geweest.

"Veel geschiedenis"

Piet Postma is bestuurslid bij Historisch Centrum Franeker en hij was de projectleider. Postma heeft zelf ook foto's voor het boek gemaakt. Hij maakte vele fietstochtjes door de stad om oude gebouwen op de foto te zetten. Het boek gaat onder andere over landschap, de ontwikkeling van de stad, de universiteit van Franeker, gevelstenen, bedrijven, de Tweede Wereldoorlog, de dorpen rondom Franeker, het Planetarium en de PC.