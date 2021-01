Laleh en Pearcy proberen Fryslân opener te maken met nieuwe film

"Met de vervolgfilm zoomen we in op jongeren in Leeuwarden die anders denken dan de norm. Die besluiten niet de volgen wat de rest doet. Maar kiest voor een opleiding die minder voor de hand ligt, bijvoorbeeld. Rappers, zangers, graphic designers, fotografen, acteurs. Ik kom zo vaak mensen tegen die een richting hebben gekozen die anders is dan de norm. Ik wil laten zien wat er in hun hoofden speelt. Hoe kijken ze naar de wereld en waarom lopen ze de andere kant op dan de maatschappij," zegt Lelah.

Almarjani legt uit dat het verhaal moet worden verteld aan de hand van het werk van zo'n zeven creatieve personen. Lelah: "Het wordt een kunstfilm, met als rode draad: luister naar mij. Kijk naar wat ik maak. Een platform voor iedereen buiten de norm. Het is heel moeilijk voor artiesten om in de Friese scene terecht te komen en te worden gezien. Dus we kiezen ook voor kunstenaars die niet worden gezien door de rest. Er is zoveel talenten en nieuwe ideeën die geen platform krijgen."

Culturele stad Leeuwarden

"Ik vind het heel mooi dat het in Leeuwarden gebeurt. En dat we al een video hebben gemaakt. Er moet ook echt verandering komen," zegt Pearcy Anne. Thema's als racisme spelen ook in Fryslân en Leeuwarden nog. "Wat ik wel merk is dat er naar elkaar geroepen wordt op straat over geloofsovertuiging, geaardheid of huidskleur. Daar mag echt wel verandering in komen. Dat zou zo mooi zijn voor een culturele stad als Leeuwarden, waar iedereen welkom is."