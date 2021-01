Raad Ooststellingwerf wil tiny houses in buitengebied toestaan

Een tiny house is een vrijstaand en volwaardig huis met maximaal 50 vierkante meter woonoppervlak. De huisjes zijn vaak goedkoper dan een gewone koopwoning en daardoor ideaal voor starters.

Ooststellingwerf heeft de afgelopen jaren diverse malen de vraag gekregen of het mogelijk is om in de gemeente tiny houses te realiseren. Daarbij ging de voorkeur uit naar het buitengebied. Voor de bouw moet echter de planologie worden aangepast, omdat een tiny house meetelt als een gebouwde woning.

Bij vijf gemeenten in Zuidoost-Fryslân is er kritiek op het bouwbeleid van de provincie. Wethouder Hijlkema: "Elke gemeente vindt dat de vraag zo groot is dat er ruimte moet komen voor woningen. De druk op de woningmarkt is ontzettend groot." Ze roept de partijen op het aan e collega's in Provinciale Staten door te geven.