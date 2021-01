Werkzaamheden aan brug Skûlenboarch, verkeer moet omrijden

De brug bij Skûlenboarch in de vaarroute van Lemmer naar Delfzijl is speciaal omdat het een zwenkbrug is. Hij draait om een punt op een peiler midden in het kanaal. Het draaibare deel is met bijna 50 meter een hele constructie.

Luide bonk

De brug veroorzaakt lawaaioverlast, vooral in de zomer als het warm is. Dan buigt het metaal meer. De grotere kromming geeft lawaai bij het sluiten van de brug als de metaaldelen op de kade op hun plek vallen. Het geluid wordt nog versterkt door de lange metalen constructie van de brug. Dat klinkt als een luide bonk waar omwonenden last van hebben.

Mogelijk verzakking

Wat kan meespelen bij de harde bonk is dat de middenpeiler verzakt is. Dan komt er meer kracht op de uiteinden die op hun plek vallen. Onderzocht wordt of het middeneiland inderdaad verzakt is.