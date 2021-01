Trainer Johnny Jansen over verlies tegen Fortuna Sittard: "Dit is Heerenveen-onwaardig"

Van het coronavirus heeft Jansen niet veel last gehad. "Ik heb weinig klachten gehad. Ik heb 30 december een positieve uitslag gekregen en ben daarna direct in quarantaine gegaan. Ik heb 12 dagen in Noordwolde gewoond en mijn vriendin en dochter 12 dagen alleen via Facetime gezien, want die wonen in Groningen. Ik mag nu weer naar buiten en dinsdag sta ik weer op het trainingsveld." Het is onzeker of hij er donderdag bij de wedstrijd tegen RKC is. "Dinsdag word ik weer getest en dan is de vraag hoe hoog de waarden zijn."

Jansen zat dus zondag voor de televisie bij de nederlaag tegen Fortuna Sittard. "Het is maar goed dat ik hier vijf televisies heb, hahaha. Nee, gekheid. We kregen echt zulke slechte goals tegen. Ik vond het heel vlak. Ik miste de sport, ik miste gif." Waar het door kwam, weet hij niet goed. "Je staat nog steeds achtste en het moet een geweldige doelstelling zijn om dat te halen. Ik vind het heel moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen."

Heerenveen maakte maandag bekend dat middenvelder Tibor Halilovic overkomt van HNK Rijeka. Dat geeft op het middenveld meer mogelijkheden. "Het is wel zo dat Joey Veerman zorgt voor de creativiteit op het veld. En als hij minder in zijn vel zit of goed verdedigd wordt, dan is het wel wat beperkter. Met Siem de Jong zijn we dan ook blij, die kan goed voetballen en zal een grotere rol krijgen. En Halilovic kan gewoon goed voetballen, dus er komt meer concurrentie."

Sipke Hulshoff op weg naar de top?

SC Cambuur verloor vrijdag thuis met 1-0 van FC Volendam. Bij Volendam is Sipke Hulshoff de assistent van trainer Wim Jonk. "Ik vond het redelijk gelijkwaardig en we waren de gelukkigste", begint Hulshoff over de wedstrijd. "En ik denk dat de moed om te wisselen toch in de 1-0 overwinning resulteert."

Volendam begon dit seizoen slecht, maar de laatste maanden klimt het op de ranglijst. Ze staan nu zesde. "We moeten ons gewoon concentreren op een plek bij de play-offs. Daarom moesten we nu eigenlijk wel winnen", zegt Hulshoff. "Als we de wisselvalligheid er uithalen, dan kunnen we bij de eerste twee, drie meedoen en anders concentreren we ons op een plek bij de eerste zes."

Vak apart

Hulshoff is na Cambuur nu bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Volendam als assistent bij Wim Jonk. Eerder werkte Hulshoff bij Cambuur samen met Arne Slot, die volgend jaar trainer wordt bij Feyenoord. Hoe zit het met de ambities van Hulshoff? Hoe groot is de kans dat hij met Slot meegaat? "Nul procent. Volgens mij hebben Kees Kwakman en Hans Kraay (analisten bij ESPN, red.) dat gedropt. Kijk, dan zie je dat het goed is geweest dat ik de stap naar Volendam heb gemaakt. Dan merk je dat de belangstelling in mij als persoon toeneemt en dat is wel een mooie waardering."

Hulshoff houdt zich bij de realiteit. "Assistent zijn is een vak apart. Ik weet niet wat de toekomst mij brengt, als hoofdtrainer of assistent-trainer. Als je ooit de kans krijgt om in de top te werken, dan moet je wel realistisch zijn. De kans is kleiner dat ik de top haal als assistent-trainer dan als hoofdtrainer."