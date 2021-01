Woonzorgcentrum 't Suyderhuys in lockdown: "Virus grijpt razendsnel om zich heen"

"We hebben niet alleen in deze locatie besmettingen, Kwadrantgroep-breed hebben we zo'n 90 besmettingen op dit moment. Daarnaast hebben we zo'n 100 medewerkers die op dit moment geveld zijn door corona." aldus Nuijens.

Er wordt door de GGD, in samenwerking met de Kwadrantgroep specifiek onderzoek gedaan naar de soort besmettingen in 't Suyderhuys. De besmettingen zijn verspreid over het hele huis en niet op een afdeling, dat doet bij het personeel en de bestuurder de alarmbellen rinkelen.

Er zijn al meerdere vrijwilligers die willen assisteren in het woonzorgcentrum. "We zijn nu aan het bekijken hoe we dat zorgvuldig en verantwoord in kunnen vullen", aldus Nuijens.