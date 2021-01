Zanger en kunstenaar Gerrit Breteler op lijst nieuwe partij NLBeter

De Tweede Kamerverkiezingen zijn in maart dit jaar. Op nummer 6 staat Gerrit Breteler. "Ik heb door corona al een jaar niets meer te doen. Ik ken de lijsttrekker goed en toen ze met het idee kwam, dacht ik waarom niet? Ik vind democratie belangrijk. En in coronatijd vraagt ieder zich weleens af of je nog op de oude voet doormoet. Op de lijst staan geen doorgewinterde politici en dat maakt het wel interessant. Er kan veel beter, in de zorg, het onderwijs en op het gebied van duurzaamheid."

Hij vind het belangrijk dat mensen in Fryslân contact houden met de politiek in Den Haag. "Ook de taal en streektalen zijn belangrijk." Ook zijn eigen vakgebied, de kunst, kan wel wat opgeschud worden. "Dat het geld naar andere plekken gaat, dat is een interessante discussie."

Breteler is altijd sociaal-democraat geweest. "Met de toeslagenaffaire is de transparantie wel wat dichtgesmeerd. Het is tijd voor een goed nieuw fris geluid, ook al krijgen we maar één zetel, dat zou mooi zijn." Hij gaat er niet van uit dat hij zelf in de Kamer komt. "Maar ik sta wel voor wat ik doe. En ik vind het leuk om te zien hoe het werkt." Zijn devies is: meer fatsoen, rechtvaardiging, beschaving en emotie in de politiek brengen.

Naast Breteler staat er nog een Fries op de lijst van NLBeter: huisarts Igor Monzón.