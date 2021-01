Boer in Hemelum schiet hond van buurman dood; voorwaardelijke werkstraf

Een boer (48) uit Hemelum heeft een voorwaardelijke werkstraf van dertig uur gekregen omdat hij in 2018 de herdershond van zijn buurman doodgeschoten heeft. Volgens de boer was de hond zijn pinken aan het opjagen. In een flits had hij zijn geweer gepakt en ging hij er mee naar buiten. Toen de hond op hem af kwam stormen, schoot hij het dier dood.