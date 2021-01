Judoka Tornike Tsjakadoea wint brons op Doha Masters in Qatar

De in Friesland geboren zoon van Georgische ouders is in principe al zeker van deelname aan de Spelen, mits hij vormbehoud toont. Zonder in actie te komen in de eerste ronde versloeg hij de Fransman Luka Mkheidze en de Spanjaard Francisco Garrigos, om in de kwartfinales ten onder te gaan tegen de Rus Yago Aboeladze.

Tsjakadoea klopte de Oezbeek Diyorbek Oerozbojevin tijdens zijn eerste duel in de herkansingen en door de blessure van Khyar ging de partij om de derde plaats niet door.

De wedstrijd in Doha is het eerste van drie toernooien waarin Tsjakadoea en de andere Nederlandse judoka's nog kunnen laten zien dat ze een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio waard zijn. Hierna volgen nog de Grand Slam in Tel Aviv (19-21 februari) en de EK in Lissabon (16-18 april) op het programma.