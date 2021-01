Lockdown levert Amerikaanse Aris-speler Chad Frazier nieuwe hobby's op

De 28-jarige basketballer uit North-Carolina woont sinds afgelopen zomer in een appartement in het centrum van Leeuwarden. Maar veel is er momenteel vanwege de lockdown niet te doen, dus moet hij zichzelf vermaken. "Soms lees ik e-books op mijn computer of ik luister naar muziek. Ik probeer ook om meer te leren over aandelen. Ik doe onderzoek op mijn computer", zegt Frazier.

Als het straks weer mag, dan wil de Amerikaan graag met de boot door de Leeuwarder grachten varen en de Oldehove beklimmen.

Kerst

Vanwege de reisrestricties kon Frazier ook met kerst niet terug naar zijn familie in de Verenigde Staten. "Dat is zwaar", zegt de basketballer. "Je kunt wel in contact blijven met de technologie, maar om niet bij ze te zijn is zwaar."

Toch blijft Frazier positief. "Om in leven te zijn en het op welke manier dan ook te vieren, is al een zegen voor me", zegt hij.

Oefenwedstrijd

De wedstrijd tegen competitiegenoot en topclub ZZ Leiden ging, ondanks twaalf punten van Frazier met 98-86 verloren, maar dat was zondag niet het belangrijkste. "Het was mooi om hier weer te kunnen spelen met mijn teamgenoten", zegt Frazier.