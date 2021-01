Sam Mebius fietst naar Den Bosch om aandacht te vragen voor diabetes

De hoofdstad van Brabant is niet zomaar gekozen. Toen Sam vorig jaar op 20 februari de diagnose kreeg van diabetes type 1 waard hem gezegd dat hij als gebakje het beste een Bossche Bol kan eten. "Het was voor mij dus wel duidelijk wat ik moest gaan doen: Zelf eentje halen op de fiets", zegt Sam Mebius. "Ik wil zo ook laten zien dat je met diabetes eigenlijk nog alles kan. Een jaar na mijn diagnose is dan ook mooi symbolisch."

Door al het onderzoek is al veel bekend over diabetes. Mei innovaties is de ziekte draaglijk te maken. Zo loopt Sam zelf met een insulinepomp rond en heeft hij een sensor in zijn arm die meet hoe het met zijn suikerspiegel zit. "Het is en blijft alleen een chronische ziekte. Ik hoop dat met onder andere het geld dat ik inzamel er misschien stappen gezet kunnen worden in het onderzoek naar een geneesmiddel." Sams doel is nu om 20.000 euro op te halen: "Ik dacht eerst dat duizend euro wel mooi zou zijn. De teller staat alleen nu al boven de 15-duizend. Dus dan moet 20 ook mogelijk zijn."