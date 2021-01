Twee Lemsters krijgen werkstraf voor mishandeling en bedreiging jonge dorpsgenoot

De twee namen het slachtoffer vorig jaar september mee naar het Kuinderbos in de Noordoostpolder, om hem een lesje te leren. De jongen zou zich op sociale media negatief hebben uitgelaten over de jongste verdachte en een kennis van een van de mannen.

In het bos werd het slachtoffer mishandeld en kreeg hij het nepwapen tegen zijn hoofd gedrukt. De jongen zegt dat hij nog altijd flink last heeft van wat hem is overkomen. Hij zou kampen met slapeloosheid en paniekaanvallen.

Beide verdachten kregen naast de werkstraf ook een maand voorwaardelijke celstraf opgelegd. Een verzoek van het slachtoffer om 1500 euro smartengeld werd afgewezen.