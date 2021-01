SC Heerenveen presenteert creatieve middenvelder Tibor Halilovic

Halilovic was al langer in Nederland, maar zat een week in thuisisolatie. Nu hij z'n handtekening heeft gezet onder het contract, mag hij donderdag direct al spelen tegen RKC Waalwijk.

Op 'zes' en op 'acht'

"Tibor is een technische speler die zowel op 'zes' als op 'acht' op het middenveld uit de voeten kan", zegt technisch manager Gerry Hamsta over Halilovic. "Hij zou ook prima met Joey (Veerman) op het middenveld kunnen spelen."

Halilovic speelde in de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb, maar maakte nooit z'n debuut in het eerste elftal. In 2016 maakte hij de overstap naar Lokomotiv Zagreb, na een seizoen ging hij al weer weg naar Wisla Krakau. De laatste twee jaar was Halilovic basisspeler bij Rijeka. Met die club versloeg hij dit seizoen AZ in de Europa League. Halilovic was al veel langer in beeld bij SC Heerenveen, maar afgelopen zomer ging de transfer niet door omdat hij een ernstige knieblessure had opgelopen.

SC Hearrenfean betaalt zo'n 1 miljoen euro aan HNK Rijeka voor de 25-jarige middenvelder.

Meer nieuwe spelers

Eerder deze transferperiode lag SC Heerenveen al Siem de Jong en doelman Ariel Harush vast. Ook Syb van Ottele heeft een meerjarig contract getekend. Waarschijnlijk wordt binnenkort ook linksback Rami Kaib (IF Elfsborg) gepresenteerd. Zijn transfer zit in de afrondende fase.