SC Heerenveen heeft Halilovic binnen: "Ik heb er zin aan om te spelen!"

Halilovic was al langer in Nederland, maar zat een week in thuisisolatie. "Gelukkig is mijn vriendin er ook, dat maakt het ook wat eenvoudiger", zegt de Kroaat. "Verder ben ik een beetje aan het hardlopen, maar dat is wel anders dan trainen met de hele selectie."

Nu hij z'n handtekening heeft gezet onder het contract, is hij donderdag direct speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. "Als de trainer denkt dat ik er klaar voor ben, dan doe ik mee. Zelf denk ik wel dat ik er klaar voor ben. Ik heb er zin aan om te spelen!" Het is even geleden dat Halilovic voor het laatst met een complete ploeg heeft getraind. "Bijna drie weken. Tussendoor heb ik wel wat individueel getraind, maar dat is toch anders."

Op 'zes' en op 'acht'

"Tibor is een technische speler die zowel op 'zes' als op 'acht' op het middenveld uit de voeten kan", zegt technisch manager Gerry Hamsta over Halilovic. "Hij zou ook prima met Joey (Veerman) op het middenveld kunnen spelen."