Werkstraf voor Westereender na vechtpartij met vriend; vriendschap voorbij

Waarom ze precies ruzie hadden gekregen, wisten ze niet meer, maar op een gegeven moment had de Westereender zijn maat klappen gegeven. Maandag moest hij voor de rechter verschijnen, maar hij was er niet omdat hij ziek was.

De vrienden zaten 's avonds bij iemand thuis te drinken. Om een uur of tien hadden ze een discussie, waarna het uit de hand was gelopen.

Bier en cola-beerenburg

De verdachte had zijn vriend klappen gegeven, nadat hij hem eerst al in een nekklem genomen had. Het slachtoffer dacht dat hij wel 20 keer geslagen was. Later bleek dat hij zijn jukbeen gebroken had. De rechter gaat ervan uit dat de drank de belangrijkste oorzaak van de vechtpartij was. De man had bier en cola-berenburg gedronken.

Geen vrienden meer

De rechter veroordeelde de Westereender tot een werkstraf van 32 uur, gelijk aan de eis van justitie. Verder moet hij 250 euro betalen aan het slachtoffer en 341 euro aan eigen risico.

Volgens de advocaat van de Westereender is het gedaan met de vriendschap.