LIVE: Ruim aandacht voor overleden Joop Mulder in Fryslân Hjoed

"Joop was een inspirator op vele vlakken. Hij gaf iedereen de kans zich te ontwikkelen, hij is voor heel veel mensen belangrijk geweest in hun durf om te maken wat ze wilden maken", zegt Siart Smit die Mulder bij Oerol opvolgde.

"De mooiste herinnering aan Joop is zijn lef en zijn visie. Joop was zijn tijd ver vooruit op cultuurgebied. Joop was een ziener. Zaken waar de meeste mensen nooit bij stilstonden, daar had hij al een idee over", zegt Sytse Schoustra, oprichter van De Vrienden van Oerol.

"We zijn Joop als een uniek mens kwijtgeraakt. Hij was zo'n bevlogen, wat hij moeiteloos op iedereen over wist te brengen", zegt raadslid Christa Oosterbaan.

Deze en meer reacties zijn te zien in Fryslân Hjoed, om 17.00 uur en daarna elk halfuur in de herhaling.