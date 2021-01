Vaccinatielocatie GGD Fryslân voor zes weken volgeboekt

De vaccinatielocatie van GGD Fryslân is de komende zes weken volgeboekt. Op 15 januari opent de locatie haar deuren in het WTC in Leeuwarden. Vanuit de verpleeg- en verzorgingshuizen hebben zich 6825 mensen aangemeld. Zij krijgen de komende tijd twee prikken. Daarmee zijn de vaccins allemaal gereserveerd.