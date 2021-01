Moai fuort wordt "Moai Thús"; studenten laten zien hoe ze de lockdown doorkomen

Zeven studenten van de opleiding Communicatie van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden hebben de afgelopen weken keihard gewerkt aan een nieuwe serie voor Omrop Fryslân.

Een grote uitdaging, omdat er veel dingen door restricties niet meer mogelijk waren. Na een flinke brainstormsessie kwam er toch een goed idee op tafel. Want waarom geen serie maken over datgene waar we nu allemaal mee te maken hebben? Of zoals Klaas en Bente het zeggen: "in plaats van lekker weg, doen we nu alles lekker thuis!" Je eigen wintersport creëren, een wereldrecord proberen te verbreken en helemaal zen worden in je eigen huiskamer.