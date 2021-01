Markt in Sneek dreigt te verdwijnen: "De markt heeft z'n beste tijd gehad hier"

De markt in Sneek staat op losse schroeven. Waar er jaren geleden meer dan twintig kraampjes op het plein aan het Grootzand stonden, zijn dat er nu nog maar vijf of zes. Volgens Jan Meijering van kaashandel Meijering is dat te danken aan de gemeente. "De focus lag de afgelopen jaren op de horecaondernemers, die steeds groeiende terrassen kregen. We zijn simpelweg verdrukt."