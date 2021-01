EK shorttrack gaat door; geen EK sprint op de langebaan voor Schulting

Suzanne Schulting doet komend weekend niet mee aan het Europees kampioenschap sprint in Thialf. Op het wereldkampioenschap kwalificatietoernooi eind december had Schulting zich geplaatst voor dit langebaantoernooi, maar het is niet te combineren me he EK shorttrack, dat een week later is. Daarom heeft ze zich maandag afgemeld.