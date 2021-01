Leeuwarder fakkelgooier heeft spijt: "Het was een soort kortsluiting in mijn hoofd

De 21-jarige man deed maandagochtend zijn verhaal voor de rechtbank. Hij had de fakkel eigenlijk willen bewaren voor een wedstrijd van SC Cambuur, maar in plaats daarvan gooide hij hem naar een politie-auto. Tegen de agenten riep hij 'vieze vuile kankerlijders' en 'kankerhomo's'. In de rechtszaal kon hij niet uitleggen waarom hij zo boos was. "Ik had tien biertjes gedronken, maar ik kan het niet helder voor mezelf krijgen waarom ik het heb gedaan. Het is absoluut niet nodig en het mag ook niet."

Nadat de man de eerste fakkel had gegooid, vluchtte hij. Op de Voorstreek gooide hij een tweede fakkel naar een politieman. Daar kon hij worden aangehouden, wat echter niet zonder verzet en de nodige beledigende woorden verliep. Volgens de man kwam dat door een combinatie van drank en adrenaline.