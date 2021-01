Politie en brandweer komen in actie voor huilende 'baby' in kledingcontainer

De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag een wel heel bijzonder slachtoffer weten te redden. Uit een kledingcontainer bij het tankstation aan de N361 in Gytsjerk hoorden mensen het geluid van een huilende baby. De politie werd gealarmeerd, die op zijn beurt de brandweer inschakelde. Nadat de container was opengebroken, bleek dat er in de vuilniszakken een speelgoed pop zat.