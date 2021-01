Fundering van Dokkumer stadsbrouwerij komt uit 16de eeuw

De boom waarvan de funderingen zijn gemaakt, komt uit West-Duitsland, en is waarschijnlijk in het jaar 1541 gekapt. Dokkum was in die tijd een belangrijke doorvoerhaven voor hout. De houten fundering kwam tevoorschijn bij werk in de kelder van het pand en is waarschijnlijk de originele fundering van het pand.

De stadsbrouwerij Bonifatius zit aan de Diepswal in Dokkum. Op de oudste tekeningen van de stad, uit 1560, is het pand al te zien. De stadsbrouwerij wil hier een micro-biermuseum maken.