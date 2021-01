Hendrikus Venema van Sense of Place over Joop Mulder: "Een culturele grootheid is er niet meer"

"Het was een man met tomeloze energie", zo typeert Hendrikus Venema Mulder. "En 101 ideeën, hij kon soms ook weleens wat mopperen maar hij was echt de vaandeldrager en het boegbeeld van Sense of Place."

Sense of Place is een verzameling projecten aan de Waddenkust, een mengeling van kunst en natuur, om die Waddenkust beter op de kaart te krijgen en zo de lokale economie een impuls te geven.

"Zijn verlies is echt onwerkelijk. Hij stond nog middenin het leven, was een energieke man die altijd kansen zag, met een enorme drive. Echt een cultureel ondernemer, authentiek, eigenzinnig, grote bevlogenheid wat kunst, natuur en landschap verbindt en zijn verbondenheid met de Waddenzee."

Hij was de geestelijke vader van Sense of Place. "Hij heeft niet alleen voor Fryslân en Nederland, maar ook internationaal veel betekend voor het culturele landschap. Zonder hem was er geen Oerol geweest, geen Culturele Hoofdstad en geen Sense of Place."