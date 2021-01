Wetterskip Fryslân verhoogt waterkering bij Museum Belvédère

Aan de zijkant ligt een tweede waterkering, die ook aangepakt moet worden. "Hier gaan we grond tegenaan plakken, zodat we de kering verbreden. De sloot naast de huidige kering gooien we dicht en hogen we op. Direct daarnaast graven we een nieuwe sloot. Die grond kunnen we hergebruiken, zodat we hier niet met vrachtwagens naartoe hoeven te rijden."

Zolang het werk duurt, komt er een tijdelijk pad waar mensen gebruik van kunnen maken. "De waterkering zelf daar doen we niets aan. Er loopt een mooi pad overheen, met bomen erlangs. Daar doen we niets aan. We maken een natuurvriendelijke oever, zodat het vriendelijker overloopt in het water."