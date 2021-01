Voortaan geen muntgeld meer in parkeerautomaten Leeuwarden

Waar in 2015 nog ruim 65 procent van de mensen bij de parkeermeter betaalde met contant geld, is dat in 2020 teruggelopen tot nog slechts 15 procent. "Bijna de helft betaalt inmiddels met een parkeerapp op de telefoon", weet Van der Meer. "Het aantal mensen dat contant betaalt, loopt steeds verder terug. Dat is voor ons de hoofdreden om de automaten helemaal af te sluiten voor contant geld. Bovendien is het een stuk veiliger voor iedereen."

Zomaar klaar

Het klinkt als een grote operatie om de parkeerautomaten aan te passen, maar dat valt mee, verzekert Van der Meer. "Al onze automaten in de gemeente zijn er klaar voor. We zetten alleen een plaatje voor het gleufje waar het contante geld in moet. De automaten zijn al heel lang klaar voor betalen met een pinpas of de telefoon." Mensen die beslist met muntgeld willen betalen, zijn nog altijd van harte welkom in de parkeergarages in Leeuwarden. "Daar kun je nog altijd met munt- en briefgeld betalen", legt Van der Meer uit.