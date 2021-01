Leeuwarder naar Raad van State vanwege houtkachels: "Mijn vrouw kan thuis niet ademhalen"

Pieters heeft de gemeente Leeuwarden in 2017 al gevraagd om onderzoek te doen en maatregelen te nemen, maar de gemeente zou dat voor zich hebben uitgeschoven. Volgens de advocaat van Pieters wil de gemeente het gebruik van houtkachels niet aanpakken, omdat de overheid wil dat mensen van het gas af gaan. Houtkachels zijn daarvoor een alternatief. "Wij hopen met deze strijd niet alleen het mogelijk te maken dat wij zelf hier kunnen blijven wonen en dat wij weer woongenot hebben in ons eigen huis, maar ook dat andere mensen die last hebben van de houtkachels hun woongenot terugvinden", zegt Pieters.

Extreme reactie

Door de coronacrisis is het probleem voor de familie alleen maar groter geworden. Normaal gesproken gingen de houtkachels pas aan tegen een uur of zes, maar doordat de mensen nu de hele dag thuis zijn, begint het 's ochtends al. "Daar reageert haar lichaam heel extreem op. Dat lijkt op astma, maar het is veel ernstiger dan astma. Het gaat in haar bloedbaan zitten en dat heeft ernstige fysieke consequenties voor haar. Daardoor kan ze niet normaal in huis rondlopen, laat staan buiten", zo zegt Pieters.

Verbod

Pieters hoopt dat de overheid het stoken van houtkachels uiteindelijk verbiedt. "Uiteindelijk is onze wens dat er in woonwijken en dorpen waar burgers heel dicht op elkaar wonen, zoals hier, er een totaal houtstookverbod komt. En dan niet alleen op dagen dat het windstil en mistig is", zo zegt Pieters.

De uitspraak van de Raad van State over de handhaving van de houtkacheloverlast volgt over zes weken.