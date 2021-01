Verslagen reacties op overlijden Joop Mulder: "Joop Mulder was een icoon"

Ook vanaf het eiland Terschelling komen er veel verslagen reacties na het overlijden van Mulder. Eén van hen is Sytse Schoustra, oprichter van De Vrienden van Oerol. "De mooiste herinnering aan Joop is zijn lef en zijn visie. Joop was zijn tijd ver vooruit op cultuurgebied. Joop was een ziener. Zaken waar de meeste mensen nooit bij stilstonden, daar had hij al een idee over."

Ook de invloed van Mulder op het bedrijfsleven op het eiland is groot geweest. "Joop heeft enorm veel voor het eiland betekent. Hij heeft Terschelling op de kaart gezet. Jaren geleden, toen ik zelf in het hoofdbestuur zat, genereerde hij zo'n 200 arbeidsplaatsen met z'n festival. Het gemis is enorm. Ook de mens Joop wordt gemist. Hij stond voor iedereen klaar. Hij heeft wel een standbeeld verdient."