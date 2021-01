Siart Smit: "Joop Mulder was een icoon"

Smit kwam Mulder voor het eerst tegen toen hij als zakelijk leider bij Tryater aan de slag ging. "Gedurende de jaren groeide het contact. Joop kon als geen ander uitleggen waarom creativiteit belangrijk was. Ik denk dat we in de cultuurwereld allemaal schatplichtig aan hem zijn. Hij was een inspiratiebron voor velen. Een icoon in de cultuurwereld."

Voor de troepen op

In 2018 werd Smit de nieuwe algemeen directeur van Oerol, het locatiefestival op Terschelling dat door Mulder werd bedacht. Toch kon Mulder zijn 'kindje' wel loslaten, vertelt Smit. "Ik kreeg volop vertrouwen. Ik heb ook niet het gevoel gehad dat ik in zijn schoenen moest staan. Hij heeft een fantastisch fundament gelegd, waar ik op door mag werken. Oerol blijft een plek waar altijd vooruitgedacht wordt, waar we proberen voor de troepen uit te lopen."

Nog lang niet klaar

Mulder was 67 jaar toen hij overleed en had nog volop ideeën waarmee hij bezig was, weet Smit. "Joop was nog lang niet klaar. Hij had nog volop plannen. We kennen Joop als iemand die nooit opgeeft, dus er zou nog van alles gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal plannen door anderen zal worden opgepakt en uitgevoerd gaat worden, maar het is spijtig dat hij ze zelf niet af heeft kunnen maken."