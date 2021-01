Lockdown in Fryslân: "Ik verdien aardig, maar de gezelligheid is volledig weg"

Neist de merk binne der yn it sintrum ek noch in hantsjefol minsken ûnderweis nei drogisterij of de bakker. En sa no en dan ris nei binnen sjen yn in winkel oft der net dochs ien is.

Naast de markt zijn er in het centrum ook nog een handjevol mensen onderweg naar drogisterij of de bakker. En zo nu en dan eens naar binnen kijken in een winkel of er toch niet iemand is. "Ik zag een mooi jasje hangen in de etalage dus zat even te turen hoe deze kledingwinkel de coronacrisis aanpakt", zo zegt Edwin Potters. "Ik voel me eigenlijk wel een beetje schuldig dat ik de stad in ben gegaan, maar ik kwam er achter dat mijn koffie op was en heb ook even shampoo nodig en dan ga je toch maar even."