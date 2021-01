Oud-directeur en oprichter van Oerol Joop Mulder (67) overleden

Toen Joop Mulder als 27-jarige man richting Terschelling ging, en een bestaan als kroegbaas opbouwde, was vader Mulder, burgemeester van Bolsward, niet blij. Die had een andere toekomst voor zijn zoon voor ogen. Volgens Mulder kreeg zijn vader wel vertrouwen toen hij er goed mee begon te verdienen. Toen Mulder het festival Oerol opzette in de jaren 80 was vader weer teleurgesteld. Het verdiende geld werd volgens hem weer over de balk gesmeten. De vader van Joop Mulder overleed in 1990. Twee jaar later kreeg hij de Friese Anjer uit handen van de commissaris van de Koningin Hans Wiegel. Joop Mulder vond het altijd jammer dat zijn vader dat niet meer meegemaakt heeft.

Sense of Place

In 2018 haalde Mulder de Reuzen naar Leeuwarden in het kader van Culturele Hoofdstad. Daarmee kwam voor hem een droom uit. Hij richtte zich na Oerol op het landschapsproject Sense of Place, dat onderdeel was van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Hij wilde zijn grote schat aan ervaring met locatiekunst op het vaste land gebruiken om de Waddenkust beter op de kaart te krijgen. Met Sense of Place hoopte Mulder dat tegen de krimp van het platteland in de lokale economie van de dorpen aan de Waddenkant een oppepper zou krijgen.