SC Heerenveen door ondergrens: "Slecht verdedigen van onze kant"

Assistent-trainer Hennie Spijkerman maakte zijn debuut als hoofdtrainer van Heerenveen, omdat Johnny Jansen thuis zit met een coronabesmetting. "Ik had het me heel anders voorgesteld. De voortekenen waren deze week ook goed op de training, maar daar is niks van terecht gekomen."

Spijkerman zag dat het met name achterin een paar keer goed mis ging bij de Friezen: "De goals die je tegenkrijgt zien er niet uit. Dat was echt slecht verdedigen van onze kant." Het waren met name persoonlijke fouten die ervoor zorgden dat Heerenveen op achterstand kwam. "Iedereen kan een keer in de fout gaan. Maar er waren goals bij waar meerdere mensen in de fout gingen. Dat kan in mijn beleving niet, en dat geeft aan waar we staan. We gaven tot een week of zes geleden weinig weg achterin, maar dat is nu een beetje weg. Daar moeten we mee aan de slag, het vertrouwen bij die gasten terugkrijgen."