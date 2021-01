Romke Kooyenga over een turbulent 2020: "Moet dat nu allemaal zo?"

Met name op het persoonlijke vlak was het een lastig jaar, door het overlijden van zijn broers Berend en Harry. "Met mijn broer Berend, die ook mijn chauffeur was, had ik een hele persoonlijke band. Wij waren heel verschillend, maar respecteerden elkaar daarin."

Met zijn broer Harry had Kooyenga minder goed contact. Een groot zakelijk geschil tussen beide broers moest in het verleden zelfs bij de rechter worden uitgevochten. "Het is verschrikkelijk dat ik het daar nooit meer met Harry over kan hebben. Maar ik geloof niet, ook achteraf gezien, dat we het beiden anders hadden gedaan. Ik heb dan ook nergens spijt van."

'Alles is eindig'

Hij noemt 2020 ook als een jaar van nieuwe 'bewustwording', dat alles eindig is. "Dat had ik al eens eerder gehad, toen ik jaren geleden voor darmonderzoek naar het ziekenhuis moest. Als je er dan uitstapt met een positieve uitslag, zijn de bomen toch groener dan wanneer je binnenkomt. Maar in de tijd verwatert dat dan weer. Maar tegenwoordig kijk ik bijvoorbeeld eigenlijk elke dag wel even op de website Mensenlinq."

Recent begon Kooyenga een nieuw bedrijf, Bedrijfsadvies Noord-Nederland, dat in Leeuwarden gevestigd is. "Een paar dagen per week wat sparren met andere ondernemers en nog wat interim-werk, dat past mij op het moment het best. Ik wil toch iets doen."

Politieke aspiraties heeft hij ook nog even gehad, met name bij 50-Plus. Maar nu die partij ook alweer uit elkaar gevallen is, ziet hij er voorlopig vanaf.