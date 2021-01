Blamage in eigen huis voor SC Heerenveen; 1-3 tegen Fortuna Sittard

Doelpunt Veerman

Assistent-trainer Hennie Spijkerman probeerde in te grijpen door Nygren eruit te halen in de rust. Zijn vervanger was Arjen van der Heide. Heerenveen probeerde ook ind e tweede helft het spel weer te maken, maar grote kansen kwamen er niet voor de ploeg. Fortuna Sittard was aan de andere kant wel gevaarlijk. Bij een snelle uitbraak was het Semedo die door de verdediging van Heerenveen liep, maar zijn schot belandde op de paal.

Met nog een kleine twintig minuten te gaan was er even wat hoop voor de Friezen, toen Henk Veerman een doelpunt maakte. Heerenveen probeerde het daarna nog wel, maar verder kwam de ploeg van Hennie Spijkerman niet meer.

Na de nederlaag blijft Heerenveen op 20 punten uit 15 wedstrijden. Daarmee blijft de ploeg achtste in de eredivisie.