Verschillende partijen wilden Jenny Douwes op de lijst voor de Tweede Kamer

Zo'n vier of vijf politieke partijen hebben geprobeerd om Jenny Douwes op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer te krijgen. De onderneemster die met name bekend werd in de zaak van de zogenaamde Blokkeerfriezen, heeft ze echter allemaal afgewezen. Dat maakte Douwes bekend in het Nieuwsforum van Buro de Vries.