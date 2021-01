LDODK kijkt uit naar competitiestart

"Je bent blij dat je gewoon weer mag partijen, dat is het mooiste wat er is", zegt Erwin Zwart. "En helemaal tegen een tegenstander, want trainen doen we wel." Toch ligt het niveau nog niet zo hoog als dat het eerder was. "Ik denk dat dat ook wel logisch is, het is immers de eerste wedstrijd weer." Dat ziet ook coach Henk Jan Mulder. "Het is de eerste wedstrijd die je speelt, maar wel tegen een sterke tegenstander. Maar daarom is het wel een hele leerzame avond voor ons."