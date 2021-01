Tuinhok in brand achter woning aan de Murkstraat in Leeuwarden

Achter een woning aan de Murkstraat in Leeuwarden is brand geweest. Het ging om een hok dat los van het huis stond, daardoor is de schade beperkt gebleven. De droger in het hok stond in lichterlaaie. Mensen in de buurt zagen rook uit de tuin vandaan komen en hebben snel de bewoonster gewaarschuwd, die aan het stofzuigen was.