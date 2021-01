"Het beeld over de heidedorpen van weleer verdient meer nuance"

Voor de onderzoeker was het ook een interessant onderwerp vanwege zijn roots. Hij kwam er tijdens het onderzoek achter dat zijn overgrootvader nog opgegroeid was in een spitkeet aan De Skieding en dus tot de arme bevolking van de heidedorpen behoorde.

In de familie waren wel verhalen over de armoede van toen en ook de vernedering die sommigen daarvan ondervonden. Zo mocht een baby die voor de geboorte was gestorven niet bij zijn moeder en de overgrootmoeder van Wierda worden begraven omdat hij nog niet gedoopt was. Overgrootvader heeft toen met een bevriend stel afgesproken dat de baby bij de kort daarvoor overleden tweeling van dat stel in het graf mocht. Hij heeft de baby 's avonds in 't geniep begraven. Het zijn scènes die tot de verbeelding spreken.

Eenzijdig imago

Ook volgens Simon Hoeksma, schrijver en bestuurslid bij openluchtmuseum en themapark De Spitkeet in Harkema, is het imago van de heidedorpen te eenzijdig en te veel beïnvloed door de normen van de burgerlijke maatschappij. Als je arm bent en je kunt je kinderen geen eten geven, dan probeer je dat toch te krijgen. Moet je dat dan als crimineel bestempelen, vraagt Hoeksma zich af. Armoede mag je betreuren, maar culturele aanpassingen aan die armoede niet.

"Je kunt het ook omdraaien," zegt de schrijver van de scriptie. "Het waren losse arbeiders, daardoor waren ze vrijgevochten en hadden ze een ruim perspectief. En er was veel saamhorigheid en vakmanschap." Hij is zelf opgegroeid in de Zuidwesthoek, maar voelt zich nog wel verbonden met het verhaal van een deel van zijn voorouders. De heidedorpen van toen zijn er niet meer. Maar in het openluchtmuseum van Harkema kun je nog een schim van die tijd terugvinden.