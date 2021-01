Stichting Taalverdediging tegen FNP-plan voor Fries in Statuut Koninkrijk

Het opnemen van de Friese en de Nederlandse taal in de Grondwet is door de regering gekeerd. Daarom wil de Statenfractie van de FNP dat de talen in het statuut komen, zo lazen leden van Stichting Taalverdediging in het FNP-partijblad Frijbûtser. Dat 'Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden' is een overeenkomst die de relatie tussen de landen in het Koninkrijk regelt.

"Het Statuut is de hoogste wet van ons land, staat boven de Nederlandse Grondwet en is makkelijker aan te passen dan de Grondwet," zo schreef de FNP. Fractievoorzitter Sijbe Knol zou al contact hebben gelegd met Antilliaanse media om het plan daar ook uit te leggen.

"FNP-alternatief is onwenselijk"

De vereniging geeft aan net zoals de partij teleurgesteld te zijn in het feit dat de talen niet in de Grondwet worden vastgelegd. Maar men zegt ook dat het alternatief van de FNP onwenselijk is. Volgens de vereniging is het praktisch nut voor de talen 'zeer gering' en het vastleggen van het Engels zou 'ronduit gevaarlijk' zijn voor de beide andere talen. Stichting Taalverdediging is in 2001 opgericht door enkele leden van het Genootschap Onze Taal die vonden dat het genootschap te weinig deed aan verengelsing. Door het Engels op te nemen, bestaat er een kans dat het Fries en het Nederlands minder bescherming genieten en daardoor verloederen, zo stelt men.

Praktische wetten

"Beter is om aan te sturen op het opnemen van het Nederlands en het Fries in praktische wetten," zo schrijft de vereniging. Als voorbeeld geven ze dat het in openbare ruimten verplicht kan worden gesteld om mededelingen en opschriften in het Nederlands en het Fries aan te brengen.