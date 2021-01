Woonzorgcentrum 't Suyderhuys in Surhuisterveen op slot vanwege corona

Daarnaast hebben meerdere bewoners en medewerkers klachten die passen bij een besmetting met corona. Het virus heeft zich over meerdere afdelingen verspreid, daarom werd in overleg met de GGD besloten het zorgcentrum te sluiten. Er zou 'onvoldoende zicht op de verspreiding van het virus' zijn. Tot 21 januari moeten de bewoners in quarantaine op hun eigen kamer blijven.

De KwadrantGroep, waar de locatie in Surhuisterveen onder valt, geeft aan dat het bericht van de sluiting 'heftig' is. "Voor nu is dit de beste manier om het coronavirus een halt toe te roepen en bewoners en bezoek te beschermen. Vanzelfsprekend hebben wij in deze situatie extra aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners van 't Suyderhuys."